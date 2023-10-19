شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى وهانى عادل يتصدران بوستر حكاية "عيشها بفرحة" والعرض الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد عبد العاطى عن البوستر الرسمى لثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والتى تحمل اسم "عيشها بفرحة"، بطولة هبة مجدى وهانى عادل، وذلك تمهيداً لبدء عرضها على قناة ON يوم الأحد المقبل، الساعة 8 مساء، والحكاية تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

واجتمعت هبة مجدى مع هانى عادل قبل 4 سنوات في حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وظهرا زوجان في أحداث العمل الذى شارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى، إضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى أيضاً وإخراج محمد سلامة.

"عيشها بفرحة" هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.