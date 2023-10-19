أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عبر صفحة مشروعها الخاص، التبرع بكامل أرباح شهر أكتوبر لصالح أهالي غزة، خاصًة بعد المجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة لعلم فلسطين عبر موقع الفيديوهات انستجرام، معلقًة: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

بسمة بوسيل تتبرع بكامل أرباح مشروعها الخاص طوال أكتوبر لأهالي غزة

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 05:34 م

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل

هاجر رضا

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أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عبر صفحة مشروعها الخاص، التبرع بكامل أرباح شهر أكتوبر لصالح أهالي غزة، خاصًة بعد المجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

ونشرت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني السابقة، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، صورة لعلم فلسطين عبر موقع الفيديوهات انستجرام، معلقًة: "انضم إلينا في دعم القضية.. انضم إلينا في أن يكون لنا صوت وبصمة.. سنتبرع بكامل أرباح منتجاتنا طوال شهر أكتوبر لدعم ومساندة إخواننا في غزة".

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بيان نقابة المهن التثميلية لدعم القضية الفلسطينية

وفي وقتٍ سابق، أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لدعم تصريحات الرئيس السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في غزة، خاصة بعد قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني.

وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلى المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكل الأعراف والمواثيق الحقيقية.

يُجدر الإشارة إلى أن كان هناك وقفة تضامنية عدد كبير من نجوم الفن سواء في مصر أو من الدول العربية، على رأسهم الفنانة لبلبة، والفنان باسم سمرة، والفنانة سيمون، والفنانة وفاء عامر، والفنان سيد رجب، والفنانة نرمين الفقي، والفنانة مادلين طبر، والفنان حمادة هلال، والفنانة مها أحمد، والفنان محمد محمود، والفنانة هند عاكف، والفنان إسماعيل فرغلي، والفنان عبد الله مشرف، والفنان محمد عادل الشهير بـ"ميدو"، وعدد كبير من نجوم الفن.

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