“نتفلكس” ترفع أسعارها بعد أفضل زيادة في المشتركين منذ أعوام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد “نتفلكس” لزيادة الأسعار بالنسبة لبعض عملائها في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بعد تسجيل أفضل فصل من حيث معدل نمو الاشتراكات منذ سنوات، في إشارة إلى ثقة الإدارة في مستقبل الأداء حتى وإن كانت خدمات البث المنافسة تحقق الخسائر.

وأعلنت أكبر خدمة مدفوعة للبث المرئي في العالم، الأربعاء، أنها أضافت 8.76 مليون عميل في الربع الثالث من هذا العام، متجاوزة توقعات المحللين بنسبة كبيرة، وبدرجة رفعت إجمالي قاعدة المشتركين إلى 247.2 مليون مشترك. وأرجعت الشركة الفضل في ذلك إلى قائمة برمجة قوية، والحملة التي شنتها على مشاركة كلمة المرور.

يشعر المستثمرون بالقلق من أن “نتفلكس” قد تفقد العملاء إذا أجبرت من كانوا يتشاركون الحسابات على شراء الاشتراك، لكن حملة الشركة أدت إلى زيادة في عدد العملاء الجدد دون زيادة كبيرة في الإلغاءات.

وأصبحت “نتفلكس” الآن في طريقها لإضافة أكثر من 20 مليون عميل هذا العام، ما يمثل قفزة كبيرة من أقل من 9 ملايين في عام 2022.

ارتفع سهم “نتفليكس” بنسبة 11% إلى 382.90 دولاراً في تعاملات ما بعد السوق بعد إعلان نتائج الأعمال. وقد ارتفع سعر السهم بنسبة تجاوزت 17% هذا العام حتى إغلاق جلسة التداول العادية يوم الأربعاء، متجاوزاً مكاسب مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” التي بلغت 12% في الفترة نفسها. كما أن الطرح الناجح لنظام المشاركة المدفوعة، التي تتيح للعملاء إضافة الأصدقاء أو العائلة للاستفادة من اشتراكهم، شجع “نتفلكس” على رفع الأسعار في بعض أكبر أسواقها.

ابتداء من يوم الأربعاء، ترفع “نتفلكس” سعر أغلى نظمها في الولايات المتحدة بقيمة 3 دولارات إلى 23 دولاراً، ونظامها الأساسي بقيمة دولارين إلى 12 دولاراً، مع الحفاظ على نظامين آخرين دون تغيير. وتتخذ الشركة إجراءات مماثلة في المملكة المتحدة وفرنسا.

سجلت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكبر حصة في نمو “نتفلكس” في الربع الثالث. فقد أضافت الشركة ما يقرب من 4 ملايين عميل في تلك المنطقة. ولم يتغير متوسط المبلغ الذي تحققه “نتفلكس” عن كل عميل كثيراً عن مستوى العام الماضي.

في هذا الربع، تتوقع “نتفلكس” إيرادات قدرها 8.69 مليار دولار وأرباح قدرها 2.15 دولاراً للسهم، وكلاهما أقل قليلا من توقعات وول ستريت. وتوقعت الشركة زيادة عدد المشتركين في الربع الحالي بنفس أرقام الربع المنتهي تواً، زائد أو ناقص بضعة ملايين.

يعد اتخاذ إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور أحد مبادرتين رئيسيتين اتخذتهما “نتفلكس”، التي تحاول إنعاش معدلات النمو بعد عام أو عامين من التباطؤ. وقد طرحت الشركة نسخة مدعومة بالإعلانات من خدمات البث في 12 سوقاً. وقالت إن حوالي 30% من العملاء الجدد في تلك الأسواق اختاروا الإعلانات في الربع الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت “نتفلكس” عن إيرادات وأرباح الربع الثالث التي تجاوزت تقديرات وول ستريت. وارتفعت الأرباح إلى 3.73 دولاراً للسهم، متجاوزة التوقعات البالغة 3.56 دولاراً، في حين زادت الإيرادات بنسبة 7.8% إلى 8.54 مليار دولار، متجاوزة التوقعات بنسبة طفيفة.