وفاة بيرت يانج بطل سلسلة Rocky عن 83 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت مديرة أعمال الممثل المخضرم بيرت يانج، الذي رُشح لنيل جائزة أوسكار عن دوره في سلسلة أفلام Rocky، إنه توفي عن 83 عاماً.

ولعب يانج في سلسلة الأفلام، التي كانت من بطولة سيلفستر ستالوني دور صهره، وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” هي أول من نشر، الأربعاء، نبأ وفاة يانج، في لوس أنجلوس، وتحققت “رويترز” من النبأ من مديرة أعماله ليندا بنسكاي.

ولد يانج في حي كوينز في نيويورك، وانضم إلى قوات المشاة بالبحرية الأمريكية، ثم درس في وقت لاحق في استديو الممثل على يد لي ستراسبرج، وبعدها انطلق لبناء مهنته في عالم التمثيل، وجسد عادة أدوار شخصيات قوية وأميركيين من أصول إيطالية في السينما والتلفزيون.

وكان أشهر أعماله دوره في فيلم Rocky من إنتاج 1976، الذي لعب فيه شخصية “بولي بنينو” القصاب، مدمن الكحوليات وصديق البطل “روكي”، والتي رُشح عنها لجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد.

ومن أعماله الأخرى أفلام Chinatown، و The Pope of Greenwich Village، و Once Upon a Time in America، كما شارك في عدد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة كضيف شرف، ومنها Baretta، وLaw & Order.