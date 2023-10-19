المغرب يشارك بـ”الفزاعة” في مهرجان الفيلم القصير بتونس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس فيلم مغربي قصير ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان “بانوراما الفيلم القصير الدولي” في دورته التاسعة المزمع تنظيمها بتونس في الفترة ما بين السادس والعاشر من شهر فبراير/شباط المقبل بقاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة.

والفيلم الروائي القصير هو ”الفزاعة” للمخرج المغربي أنس الزماطي، سيشارك في إطار مسابقة الدورة مع عدد آخر من الأفلام الروائية القصيرة، عربية وأجنبية، تمثل 25 دولة، وفق ما صرح به مدير المهرجان كمال عويج لوكالة المغرب العربي للأنباء.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة شاب أرغم على العمل كفزاعة، حيث يعيش حياة روتينية ومملة، وتجبره الظروف القاسية التي يعيشها على محاولة إقناع حبيبته بالهروب من واقعهما المر بحثا عن حياة أفضل، إلا أن خوفه من المجهول يدخله في صراع مع ذاته.

ويضم العمل المقتبس من المجموعة القصصية “بؤس وغضب” لرشيد بن عدي نخبة من الممثلين المغاربة بينهم علي بومهدي، آية جبران ومليكة أولحاج.

ولفت كمال عويج إلى أن الأفلام المشاركة في الدورة المقبلة لبانوراما الفيلم القصير الدولي ستتبارى على جوائز أفضل فيلم روائي قصير، وأفضل فيلم طلبة، وأفضل فيلم تحريك وأفضل فيلم وثائقي.

وذكر مدير المهرجان أن المهرجان يستقبل الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة ويشترط أن لا تتجاوز مدة الفيلم 26 دقيقة، كما يستقبل أفلام الكلية وأفلام التحريك، وأن تكون جميع الأفلام من إنتاج (2022 – 2023).

ووقع الاختيار على 59 فيلما من 25 دولة للمشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي، إذ سيعرف المهرجان إلى جانب المغرب وتونس مشاركة عدد من البلدان العربية والأجنبية، بينها الجزائر، مصر، السعودية، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، فرنسا، إيطاليا، الهند، الدنمارك وبلغاريا.

ويشارك إلى جانب ”الفزاعة” أفلام من عدة دول عربية وأجنبية بينها “ترو” للمخرجة أمل أمل الأنقر من تونس، “احمر” للمخرجة نورة العقيلي من لبنان، “فلسطين 87” للمخرج بلال الخطيب من فلسطين، “My Toy” للمخرج مازن الحاج قاسم من الدنمارك، “دخول مفاجئ” للمخرج أحمد جمال عبدالرحمان من مصر والذي سيعرض لأول مرة وبشكل حصري في تونس.

وأعلنت الهيئة المديرة لمهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولي اختيار المخرج السينمائي إبراهيم اللطيف الرئيس الشرفي للمهرجان.

والمهرجان تأسس سنة 2016 ببادرة من الفنان التونسي كمال عويج وبالتعاون مع جمعية “أولياء وأصدقاء المعوقين” بتونس وذلك بالشراكة مع المركز الوطني للسينما والصورة والمكتبة السينمائية التونسية.