هيفاء وهبي تستعد لتصوير “جوري” في أجواء رومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جلسات التحضير مع المخرج مرقس عادل، والمؤلف هيثم سعيد، استعدادا لبدء تصوير فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان “جوري”.

وبعد أربعة أشهر من التحضيرات مع المخرج والشركة المنتجة، انتهت باختيار فريق نجوم الفيلم ومن بينهم بيومي فؤاد ونانسي صلاح، تستعد هيفاء وهبي لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن موعد بدء تصوير “جوري” وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج المصري مرقس عادل، ويضم نخبة من النجوم بينهم هيفاء وهبي، محمود الليثي، توني ماهر، نانسي صلاح، كريم عفيفي، وبيومي فؤاد.

وتقوم قصة فيلم “جوري” على أحداث رومانسية كوميدية، تتخللها العديد من الاستعراضات الغنائية.

وكانت النجمة اللبنانية فاجأت في سبتمبر/أيلول الماضي جمهورها بتعاقدها رسميا للمشاركة في بطولة الفيلم.

وشوقت هيفاء متابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل الجديد الذي قالت إن التحضيرات له بدأت منذ أربعة أشهر، وأرفقت تعليقها بمجموعة من الصور من جلسة توقيعها على الفيلم.

وكشفت أن مخرج عملها السينمائي الجديد، طرح عليها فكرتين، الفكرة الأولى أن يكون فيلم رومانسي – كوميدي، والفكرة الثانية أن يكون أكشن، مشيرة إلى أن كلا الفكرتين تشكلان “مفاجأة حلوة”، مضيفة مداعبة محبيها “برأيكم أي فيلم أنا اخترت”.

وانهالت التعليقات على منشورها بمختلف صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية مهنئة ومتحمسة لعملها السينمائي الجديد، وذهب أغلبها لاختيار الأكشن، إلا أنه يبدو أن لهيفاء وطاقم العمل رأي مختلف حيث يأتي “جوري” بقالب رومانسي كوميدي.

ويذكر أن هيفاء وهبي قدمت خلال العام الماضي فيلمين حققا نجاحات كبيرة وإيرادات جيدة في شباك التذاكر وهما “أشباح أوروبا” مع أحمد الفيشاوي ومجموعة من الممثلين، و”رمسيس باريس” الذي عُرض في موسم عيد الفطر 2023 وشاركها في بطولته محمد سلام، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، ومحمد ثروت، وهو من كتابة كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وحقق الفيلمان نجاحات كبيرة وإيرادات جيدة في شباك التذاكر مما يلهب حماس جمهورها للفيلم الجديد، حيث كتب بعض متابعيها أن أي فكرة ستقدمها ستبرع وتنجح بها، لاسيما إذا كانت عملا سينمائيا من بطولتها.

وبعيدا عن عالم السينما تعيش هيفاء وهبي حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث طرحت خلال الفترة الماضية على موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أغنية بعنوان “ما بضعفش” وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبوطالب، وتوزيع سليمان دميان، والكليب من إخراج إيلي فهد.