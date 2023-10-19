إطلاق فيلمي"غرق" و"رسالة من مجهول" من مصر بمهرجان قرطاج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مهرجان أيام قرطاج السينمائية قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة للدورة 34 من المهرجان والتي تقام من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2023 وهي كالآتي:

مهرجان أيام قرطاج السينمائية

تسلل من إخراج إيمان صالح من الجزائر.

وحم من إخراج حنين الحسين من المغرب.

Pas bandits من ساحل العاج من إخراج إستيل كوني.

Les scieurs من إخراج إليز سواساوا من جمهورية الكونغو الديموقراطية.

غرق من إخراج أمير الشناوي من مصر.

Sur les traces de ma liberté من بنين- من إخراج فرانكلين توهويغنون.

نسيج من إخراج أنيس التونسي من تونس.

رسالة من مجهول من إخراج لؤي جلال من مصر.

وكشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية الطويلة للدورة الـ34 من المهرجان.

وهذه قائمة الأفلام المشاركة:

فيلم Au cimetière de la pellicule، من (غينيا) - تيرنو سليمان ديالو، ومن بوركينا فاسو يشارك فيلم Or de vie، للمخرح بوبكر سنغاري، أما تشاد فيشارك المخرج قادر الأمين بفيلم Amchilini, choisis-moi.

ومن الأفلام أيضًا (بيت الحجبة) - جميلة عناب-المغرب، (الكابيتانة) - حسام صنصة- تونس، وفيلم من نيجيريا هو Coconut Head Generation للمخرج آلان كاساندا، وفيلم عائدة - لكارول منصور - لبنان، ومن تونس فيلم Mouvma، لإيناس بن عثمان، وفيلم Le taxi, le cinéma et moi، من بوركينافاسو فيلم للمخرجة سلام زمباليجري.

كما يشارك فيلم جنين لمحمد بكري - فلسطين، وفيلم قلق في بيروت - زكريا جابر - لبنان، وهولییود غایت - إبراهيم نشأت - مصر.