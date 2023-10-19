جون فافرو ركز على الكوميديا في بداياته ما زال يستمتع بالنجومية الى حد الآن

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد الممثل الأميركي جون فافريو وهو المفضل في الأفلام المستقلة، وظهر بقوة في الألفية الجديدة، وبعد ما يقرب من عقدين من الزمن في هذا المجال، لا يزال يتمتع بنجومية الشخصية بالإضافة إلى كسب الانتباه ككاتب/منتج/مخرج.



ولد في كوينز، نيويورك في 19 أكتوبر 1966، وهو الطفل الوحيد لمادلين، معلمة في مدرسة ابتدائية، وتشارلز فافرو، مدرس التربية الخاصة. والده لديه أصول فرنسية كندية وألمانية وإيطالية، وكانت والدته من عائلة يهودية روسية. التحق بمدرسة برونكس الثانوية للعلوم قبل مواصلة دراسته في كلية كوينز في عام 1984، انتقل جون إلى شيكاغو حيث ركز على الكوميديا وأدى في العديد من المسارح الارتجالية في شيكاغو، بما في ذلك مسرح ImprovOlympic ومسرح الكوميديا. معهد تحسين. كما وجد أيضًا بعض الأجزاء الصغيرة في الأفلام.

أثناء وجوده هناك، حصل على دور صغير آخر في الفيلم، رودي (1993)، والتقى بزميله فينس فون. ستلعب صداقتهم الشخصية الدائمة دورًا فعالًا في تعزيز حياتهم المهنية في غضون سنوات قليلة فقط. اقتحم جون التلفاز بدور في المسلسل الكلاسيكي سينفيلد (1989) (باسم "إيريك المهرج"). بعد تصوير أدوار بدائية في أفلام السيدة باركر والدائرة المفرغة (1994)، ملاحظات من تحت الأرض (1995) وباتمان للأبد (1995)، قرر القيام ببعض المخاطرة من خلال كتابة نفسه وصديقه فون فيما سيصبح إنجازهما. فيلم. العهرة (1996)، الذي شارك أيضًا في إنتاجه، يركز على جون باعتباره ممثلًا سيئ الحظ ومكافحًا محطمًا عاطفيًا بعد أن فقد صديقته، ولكن تم دفعه مرة أخرى إلى المشهد الاجتماعي في لوس أنجلوس بمساعدة ممثل رائع ودنيوي ومنفتح. / الأصدقاء فون. استمر هذان الدوران المخططان في تحديد أنواع شخصيات كلا الممثلين في الفيلم

لقد حقق جون خطوات أكبر ككاتب و منتج و مخرج في السنوات الأخيرة مع فيلم Iron Man (2008) المثير الذي حقق إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، بطولة روبرت داوني جونيور، وتكملة له، Iron Man 2 (2010). والرجل الحديدي 3 (2013). ستظهر شخصية جون "Happy Hogan" في عدد من مغامرات Marvel Comic. وشملت العروض الأخرى وراء الكواليس الفيلم الدرامي المغامرة الشيف (2014)، والذي لعب فيه أيضًا دور البطولة؛ نسخة الفيلم المُجددة من The Avengers (2012) من بطولة داوني جونيور أيضًا، وهي تتمة المنتقمون: عصر أولترون (2015)، المنتقمون: إنفينيتي وور (2018) والمنتقمون: نهاية اللعبة (2019)؛ وميزات ديزني المتحركة كتاب الأدغال (2016) و الأسد الملك (2019) والمسلسل التلفزيوني عرض الشيف (2019).

نتج عن زواج فافريو من جويا تيليم في 24 نوفمبر 2000، ابنًا ماكس وابنتين، مادلين وبرايتون روز. جويا هي ابنة أخت محامي ومضيف البرامج الحوارية KGO (AM) لين تيليم. على نحو خبيث، يستمتع الممثل/الكاتب/المنتج/المخرج باللعب في جولة البوكر العالمية.