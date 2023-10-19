"ماتستحقش الأدب".. أنغام تفتح النار على أفيخاي أدرعي وتلقنه درسًا في الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الجدل والغضب الشديد، بعد أن هاجم المطربة المصرية أنغام عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقًا، والأمر الذي دفع الفنانة إلى الخروج عن صمتها ورد علية برسالة قاسية لتعلمه معنى الإنسانية والاحترام.

أنغام توجة رسالة قاسية إلى أفيخاي أدرعي

ووجهت أنغام رسالة لـ أفيخاي أدرعي، قائلة أنت يا أسمك إيه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

وتابعت: "الإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟".

وأضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأختتمت حديثها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا أسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

أنغام

بداية القصة

هاجمت النجمة أنغام، أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بعد رسالتة التحذيرية لأهالي حي الزيتون في غزة بفلسطين، والتي تضمنت الآتي:" ناشدنا في الأيام الأخيرة سكان مدينة غزة بالتوجه جنوبًا إلى منطقة جنوب وادي غزة من أجل سلامتهم ".

وأضاف أفيخاي أدرعي:" الآن نناشدكم في حي الزيتون بالتوجه جنوبًا، أنتم تعرفون أن الحي مكتظ ومليئ بأوكار لحماس، ولذلك وحفاظًا على سلامتكم وعلى سلامة عائلاتكم وأحبائكم توجهوا إلى جنوب وادي غزة، كونوا متاكدين أن قادة حماس يتحصنون ويحاولون حماية أنفسهم ".

وكتبت أنغام ردًا على رسالة أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قائلة:"ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

أنغام وأفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي لـ أنغام: أرجو أن لا تكوني من مصير فئة أهل النار

ورد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على الهجوم الذي وقع عليه من الفنانة المصرية أنغام، بعد تطورات الاحداث في غزة وفلسطين، وكتب عبر حسابه بموقع التدوينات الأشهر عالميًا “تويتر”، قائلًا:" حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقى في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده، عز وجل، برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية ".

أنغام

آخر أعمال أنغام

كانت أحدث الأعمال الغنئاية لـ أنغام كليب “نسينا نعيش”، الذي سجل مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من كلمات رياض الخولي، ألحان سهم، توزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج عادل جمال.