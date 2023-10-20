شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال حكاية "عيشها بفرحة" قبل عرضها الأحد المقبل على ON والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"، يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر على قناة On، حيث يتواصل تصوير مشاهد العمل على قدم وساق للانتهاء من التصوير بالتزامن مع عرضه حلقاته.

حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هاني عادل وهبة مجدى، حسن أبو الروس، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، ياسر فرج وعدد آخر من الفنانين تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية.

وتجمع حكاية "عيشها بفرحة" الفنانين هانى عادل وهبة مجدى، بعد 4 سنوات من تقديمها حكاية "براد شاى" من الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" الذى تم عرضه عام 2019، وشارك في بطولته تونى ماهر ومى فخرى اضافة إلى ظهور خاص للفنانة عبير صبرى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى وإخراج محمد سلامة.

"عيشها بفرحة " هى ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد عرض حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وإخراج عصام نصار، وحكاية "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام،فيما يتواصل تصوير الحكاية الرابعة بعنوان "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد ومحمد كيلانى ونور محمود وفراس سعيد وإخراج محمد لطفى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، وإشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات بأبطال مختلفين، وتعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وon دراما ومنصة watch it الرقمية.