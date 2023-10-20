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شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وسامى مغاورى يقدمان العزاء فى الراحلة سهام عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر
وتم تشييع جنازة الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المخرج خالد جلال على مشاركة ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواساتها في فقدان والدتها، كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام.
وكانت قد رحلت عن عالمنا المترجمة والناقدة والممثلة سهام عبد السلام، صباح يوم الثلاثاء الماضى وهى مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.
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