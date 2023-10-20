شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال وسامى مغاورى يقدمان العزاء فى الراحلة سهام عبد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم والنجمات على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة سهام عبد السلام لابنتها الفنانة نجلاء يونس، المقام بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، منهم المخرج خالد جلال وزوجته والنجوم سامي مغاورى وسلوى محمد علي وإيمان السيد وهشام اسماعيل وياسر الطوبجي ومحمد صلاح و السيناريست سيد فؤاد رىيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والفنان علي كمالو عضو مجلس نقابة الممثلين.

وتم تشييع جنازة الفنانة والناقدة الراحلة سهام عبد السلام من مسجد السيدة نفيسة يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المخرج خالد جلال على مشاركة ابنتها الفنانة نجلاء يونس ومواساتها في فقدان والدتها، كما حضر أيضا الفنان محمد فهيم وعماد زكي وسامر هشام.

وكانت قد رحلت عن عالمنا المترجمة والناقدة والممثلة سهام عبد السلام، صباح يوم الثلاثاء الماضى وهى مترجمة وناقدة حازت على درجة البكالوريوس في مجال الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس في عام 1972، وحازت على درجة الماجيستير في مجال الأنثروبولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1998، كما حازت على عدة دبلومات للدراسات العليا في مجالات الترجمة والنقد الفني، وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال.