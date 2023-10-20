شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الدورة الحادية عشرة من مهرجان أجيال السينمائى تضامنا مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن إلغاء دورتها الحادية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي، والذى كان من المقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل، تضامناً مع فلسطين بعد تعرضها للقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت مؤسسة الدوحة للأفلام بياناً جاء فيه: "تعبيراً عن تضامننا مع إخواننا الفلسطينيين، تعلن مؤسسة الدوحة للأفلام عن إلغاء دورة هذا العام من مهرجان أجيال السينمائي، فأجيال ليس مجرد احتفال سنوي بفن سرد القصص، لكنه في جوهره حدث مجتمعي، ركيزته المجتمع، وأقيم من أجل المجتمع.

وتابع البيان: "وفي هذه الأوقات العصيبة نؤكد تضامننا مع مجتمعاتنا في المنطقة ونشاركهم مشاعر الحزن والأسى جراء الخسائر اليومية الهائلة في الأرواح البريئة، فهذا الوقت ليس للاحتفال، بل وقت العمل والمبادرات الهادفة".

واختتم البيان: "ومنذ البداية ونحن ندافع من خلال المهرجان عن أصوات المجتمعات الأقل تمثيلاً وحضوراً في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تحقيق التوازن في سرديات الأفلام. ولطالما كان إبراز القصص الفلسطينية أمرًا بالغ الأهمية في عملنا ويندرج ضمن رؤيتنا كمؤسسة ثقافية. ونؤكد في هذا الإطار على التزامنا الراسخ بتعزيز تمثيلهم الحقيقي وتقديم تجاربهم وإنسانيتهم بشكل صادق".