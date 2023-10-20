شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي: نجتمع غدا عند المنصة لنتضامن وندعم إخواتنا فى فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الفنان نضال الشافعي الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر، بعد صلاة الجمعة، وقال نضال الشافعي: "أنا مواطن مصري، بدعم القيادة السياسية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لحفظ الأمن القومى المصرى، والحفاظ على مصر وأمنها وسلامة أرضها، وأنا أوكله لفعل ما يراه صواباً لحفظ أمن وأمان أرض مصر".

وتابع نضال الشافعي: "إن شاء الله نجتمع أمام المنصة في طريق النصر، عشان ندعم القيادة السياسية ونتضامن وندعم إخواتنا في فلسطين وغزة لما يحدث فيها، والشعب المصرى كله بجانب إخواته في فلسطين متضامناً ومتعاوناً بكل قوتنا، وإن شاء الله نتقابل بعد صلاة الجمعة عند المنصة، وربنا ينصر مصر وينصر فلسطين بإذن الله".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

واختتم البيان: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".