إلغاء الدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي تضامنا مع فلسطين

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القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الشئون الثقافية التونسية إلغاء تنظيم الدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، الذى كان من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر الجارى، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطينى لما يتعرض له من اعتداء غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.



الغاء مهرجان ايام قرطاج السينمائية

وكتبت وزارة الشؤون الثقافية التونسية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تضامنا مع شعبنا الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الصهيوني الغاشم، قرّرت وزارة الشؤون الثقافية إلغاء تنظيم الدورة 34 من أيام قرطاج السينمائية".

أيام قرطاج السينمائية مهرجان سينمائي تأسس عام 1966 ببادرة من الطاهر شريعة، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي، وهو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب ولا يزال يعقد دوراته بانتظام، وهي إحدى ثلاث تظاهرات فنية تستكمل بعضها، إذ نجد كذلك أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج الشعرية وأيام قرطاج الموسيقية. ومنذ سنة 2015 أصبح المهرجان يعقد سنويا حيث انتظمت الدورة من 21 إلى 28 نوفمبر 2015 تحت إدارة إبراهيم لطيف. ويذكر أن درة بوشوشة كانت مديرة الأيام في 2014 وقبلها محمد المديوني، وتولى نجيب عياد إدارة المهرجان لحين وفاته في 2019، ثم جاء المخرج رضا الباهي، ثم الكاتبة والمخرجة سونية شامخي، أما الدورة الـ 34 فقد تم تعيين فريد بوغدير رئيسا شرفيا للدورة، ومحمد دمق منسقا عاما، ولمياء قيقة مديرة فنية ومسئولة عن المسابقات الرسمية، ومحمد شلوف مسئولا عن تظاهرة "مائوية السينما التونسية"، كما تم تعيين إيمان عبدلي كاتبة عامة، وعماد دبور مسؤولا عن العلاقات الخارجية.