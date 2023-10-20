شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح أحمد: جمع من الفنانين سيصلون الجمعة غدا فى رفح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الفنان فتوح أحمد فى فيديو مصور، متابعيه للنزول غدا عند المنصة فى مدينة نصر، فى مظاهرة حاشدة لدعم القضية الفلسطينية، والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي دون أي تدخل من المجتمع الدولى.

وقال فتوح أحمد فى الفيديو: "دعواتنا لأشقائنا فى فلسطين ربنا ينصرهم، أنا حزين 24 ساعة، غزة أبطال بأطفالهم وشيوخهم ونساؤهم، ونشد على أيديهم".

وأضاف: "غدا نحن سننظم وقفة عند المنصة لكل الفنانين والرياضيين، وأطياف الشعب المصرى، لنرسل أصواتنا لإخواننا فى فلسطين بأننا معهم بقلوبنا، وإن شاء الله النصر لهم".

وتابع: "هناك البعض من الفنانين سيذهبون إلى رفح لصلاة الجمعة هناك، وأناشد ناشطي السوشيال ميديا بأن يرسلوا أصواتنا إلى العالم بكل اللغات، للشعوب والحكومات، لأن معسكر الصهاينة يدّعون أنهم ضحية رغم مشاهد الضحايا فى قطاع غزة". واختتم: "غدا انزلوا إلى الشوارع للتعبير عن رأيكم ، وإن شاء الله ربنا ينصر الفلسطينيين، إن نصر الله قريب".