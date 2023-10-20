شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود تنضم لأسرة مسلسل "الوصفة السحرية - لزواج ناجح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة بسمة داود إلى أسرة مسلسل "الوصفة السحرية – لزواج ناجح" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث التحقت بسمة بفريق العمل الذى يضم شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة"، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

وشاركت بسمة داود فى بطولة مسلسل "مشوار الونش" الذى عرض في ديسمبر الماضى على قناة الحياة الأسبوع الماضى، والعمل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت بسمة داود فى مسلسل "إيجار قديم" في أكتوبر من العام الماضى، من بطولة شريف منير محمد الشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، علاء زينهم، محمد غنيم، ماريا أسامة، أحمد أبو زي وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى،