الإمارات توقف حفلاتها الغنائية لكبار نجوم الغناء

ياسر رشاد - القاهرة - أوقفت الإمارات العربية المتحدة عدد من حفلاتها الغنائية لرموز الغناء العربي، تضامنًا مع الظروف العصيبة التي تمر بها فلسطين وتصاعد وتيرتها في مقاومتها مع قوات الاحتلال.

قائمة الحفلات التي تم إلغاؤها

قامت الشركة المنظمة لحفل فنان محمد عبده بتأجيله، وكان من المفترض إقامته في الـ 4 من نوفمبر القادم على مسرح خورفكان في إمارة الشارقة.

كما تم تأجيل حفل الفنانة نانسي عجرم الذي كان سيقام في الـ 11 من نوفمبر القادم على مسرح المجاز

وفي دبي تم تأجيل حفل الفنان عمرو دياب المفترض أقامته على مسرح كوكاكولا أرينا مساء اليوم 20 أكتوبر.

حفل عمرو دياب

ونفس المصير تلقاه حفل أنغام المفترض إقامته على مسرح أوبرا دبي في نفس ليلة حفل عمرو دياب.

حفل أنغام

سلسلة تأجيلات في مصر و الكويت والأردن وسلطنة عمان

واستمرت سلسلة التأجيلات في الكويت والأردن وسلطنة عمان، الذين أوقفوا حفلاتهم الغنائية بالكامل.

على رأسهم الموسيقي الكبير عمر خيرت، إضافةً إلى عمرو دياب، أنغام، وائل جسار، حسين الجسمي، رحمة رياض، تامر عاشور، بهاء سلطان، محمد عبده، نانسي عجرم" في كلًا الكويت والإمارات.

وقامت الكويت بتأجيل فعاليات مهرجان ليلة عمر بالكامل، حيث أعلن مجلس الوزراء الكويتي خلال الأسبوع الماضي، وقف جميع أنشطة الدولة الفنية تضامنًا مع أحداث فلسطين، في بيان تضمن الآتي" تأكيداً على موقف دولة الكويت الدائم المساند للقضية الفلسطينية وما تشهده الساحة من تطورات في قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان الإسرائيلي، فقد وجّه مجلس الوزراء وزارة الإعلام بوقف مظاهر الاحتفالات الفنية في دولة الكويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق جراء ما يتعرض له من عدوان إسرائيلي وحداداً على أرواح الشهداء الأبرار".

وعلى الجانب المصري الغنائي قامت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني بتأجيل فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 ، الذي كان من المفترض إقامته خلال نهاية الأسبوع الجاري في مصر،