تم توثيق مقطع فيديو يظهر الفنان “خالد عبدالرحمن” وهو يدخل معرض الصقور في الرياض وسط حراسة مشددة. يُظهر الفيديو الفنان وهو يتحرك في المعرض ويحيط به حراس شخصيون، حيث تم اتخاذ تدابير أمنية خاصة لتجنب التدافع والازدحام حوله.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد لحظة دخول الفنان خالد عبدالرحمن لمعرض الصقور بالرياض وسط حراسة مشددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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