أنغام تتصدر التريند بعد ردّها على مهاجمة أفيخاي أدرعي

أثارت المطربة المصرية أنغام ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ردّها على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في تغريدة لها، هاجمت أنغام أفيخاي وأعربت عن مصريتها وعن الدور الذي قامت به مصر خلال حرب 73 وكيفية إعادة الأسرى من الجيش المحتل.

وقالت أنغام في ردها على أفيخاي: “أنت يا اسمك ايه!! بدون رقي ولا أدب لإنك ماتستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل.. أنا أسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارفة يعني إيه مصرية؟”.

وأضافت: “يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟، بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين”.

واستمرت أنغام في ردها بالتعبير عن غضبها من أفعال جيش الاحتلال واصفة إياه بأنه “متوحش نازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء”، وأكدت أن الدين والإنسانية بريئان من أعمالهم.

تلك التغريدات لأنغام تسببت في انتشار واسع لاسمها وتصدرها قائمة التريند في الساعات الماضية، وأثارت تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة صدى.