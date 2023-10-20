فيديو.. المطربة السعودية زينة عماد تشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية

شاركت المطربة السعودية زينة عماد في حفل افتتاح دورة الألعاب العالمية القتالية، والذي أقيم مساء اليوم الخميس. قدمت زينة أغنية دورة الألعاب العالمية القتالية الرسمية خلال الحفل الذي أقيم في الصالات الخضراء بالرياض.

تعتبر زينة عماد من الفنانات السعوديات الموهوبات وقد شاركت في العديد من الحفلات الغنائية في المملكة، ولاسيما خلال موسم الرياض، ومهرجان الغناء بالفصحى.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب العالمية القتالية هي فعالية رياضية دولية تجمع بين مختلف ألعاب القتال مثل الكاراتيه والجودو والتايكوندو والمصارعة وغيرها. وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز التنافس الرياضي والتواصل الثقافي بين المشاركين من مختلف دول العالم.