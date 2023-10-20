إلهام شاهين تبرز فيديو لعسكري أمريكي يوبخ بايدن في تل أبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على إبراز فيديو لعسكري أمريكي يوبخ فيه الرئيس الأمريكي بايدن في تل أبيب.

ونشرت إلهام، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عسكري أمريكي يوبخ الرئيس الأمريكي في تل أبيب.. هذا البايدن لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربية من جرائم حرب".

على جانب آخر، كانت الخارجية الأمريكية، قالت إن الولايات المتحدة تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام لتصل إلى المدنيين.

وتابعت الخارجية الأمريكية، في بيان لها: " ندرس آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، دون أن تصل إلى يد حركة حماس "، مشيرة إلى أنّ "المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد التقى بمسؤولين إسرائيليين ومصريين، لوضع آليات دقيقة لإدخال المساعدات إلى غزة".

واستكملت: "نعمل على منع توسع الحرب وأرسلنا رسالة واضحة لجميع الأطراف بذلك"، مشيرة إلى أنّه "إذا فتح معبر رفح فسنحاول إخراج الأمريكيين من غزة"

وأضافت الخارجية الأمريكية: "أرسلنا رسالة لجميع الجهات المعادية بعدم دخول هذه الحرب وموقفنا بدعم إسرائيل ثابت"، مؤكدة على أنّه "32 أمريكيا قتلوا و11 مفقودا جراء هجوم حماس، ونعمل على إطلاق سراحهم في أقرب وقت".

وأختتمت: "ندعم بقوة حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية ونتوقع منها الالتزام بالقوانين الدولية ، لذا من المهم أن تقوم إسرائيل بمراعاة المدنيين في غزة ومحاولة تجنب استهدافهم خلال عملياتها".