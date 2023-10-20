يسري نصرالله يحذر من بوست مزيف لممثل أمريكي متعلق بزوال إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق المخرج الكبير يسري نصرالله، على صورة منتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي للممثل الأمريكي ميل جيبسون وهو يكشف عن موعد نهاية الكيان الصهيوني في بوست مزيف لاقى رواجًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "نصرالله"، بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق: "بلاش تشيروا تويتة ميل جيبسون لأنها مش حقيقية الحاجات دي بتستخدم بالعكس".

وكان المنشور الذي تم تداوله على نطاق واسع أن "جيبسون" علق خلاله على الأحداث الجارية في غزة، وعلق قائلا: "قريبًا سينتهي الأمر وهم على علم بذلك ولذلك هم يريدون تدمير كل شيء في طريقهم".

وكشف العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أن البوست مزيف ولم ينشر "جيبسون" أيًا من هذا الكلام عبر حساباته المختلفة على السوشيال ميديا، ومع ذلك أعاد نشر صورته العديد من محبي ومتابعي النجم العالمي.

وجاء تصديق البعض لبوست "ميل جيبسون" نظرًا إلى تصريحات صحفية سابقة اعترض خلالها على انتهاكات الكيان الصهيوني، وكونه داعما للقضية الفلسطينية.

ومن المعروف عن "ميل جيبسون" رفضه للكيان الصهيوني، إذ دخل في صراع مع العديد من اليهود بعد عرض فيلمه "آلام السيد المسيح" عام 2004 والذي كشف خلاله عن الحقيقة التاريخية لرحلة السيد المسيح، وواجه بسببه انتقادات وهجومًا.

وشارك "ميل جيبسون" مؤخرًا بمسلسل "The Continental" وهو مشتق من سلسلة الاكشن "John Wick" وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن، ميل جيبسون يشارك ببطولة الجزء الخامس من سلسلة أفلام "Lethal Weapon" مع النجم الأمريكي داني جلوفر والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.