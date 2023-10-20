محمد حماقي يتبرع بأرباح حفلاته لصالح الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعلن الفنان محمد حماقي، عن تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونشر "حماقي"، بوست عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي منها "إنستجرام"، وعلق: "طول عمر الفن ليه قوة، بتظهر في المواقف الصعبة، دايمًا كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات عشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري".

واستكمل: "وبما أن السلاح اللي في إيدي هو فني، فقررت إني هستخدمه من النهاردة ولحد انتهاء أزمة أهلنا في فلسطين، كل أرباح حفلاتي هتروح في صورة تبرعات للهلال الأحمر لدعم أخواتنا ضد العدوان اللي بيتعرضوا له".

وكان "حماقي"، قد كشف في وقت سابق عن إحياء عدد من الحفلات الغنائية لأول مرة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا بدايتها من كندا يوم 24 نوفمبر المقبل، مرورًا بحفل غنائي في مدينة نيويورك الأمريكية يوم 25 نوفمبر، وولاية تكساس يوم 26 نوفمبر، ومدينة ديترويت يوم 1 ديسمبر، نهاية بمدينة لوس أنجلوس يوم 3 ديسمبر المقبل.

يذكر أن، آخر حفلات محمد حماقي كانت في الكويت بشهر سبتمبر الماضي.