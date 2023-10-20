نضال الشافعي: نجتمع بعد صلاة الجمعة أمام المنصة لدعم القيادة السياسية وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان نضال الشافعي عن استعداده للتواجد غدا الجمعة 20 أكتوبر، أمام المنصة في طريق النصر، لإعلان دعم القيادة السياسية المصرية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

ونشر نضال عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام فيديو، قال فيه "أنا المواطن نضال الشافعي، مواطن مصري بدعم القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي؛ لحفظ الأمن القومي المصري والحفاظ على مصر وأمنها وسلامتها، وأرضها وأوكله لفعل ما يراه صوابا لحفظ الأمن والأمان على أرض مصر".

وتابع "إن شاء الله نجتمع أمام المنصة طريق النصر؛ لدعم قيادتنا السياسية وندعم اخواتنا في فلسطين وغزة، والشعب المصري كله بجانب اخواته في فلسطين متضامنا ومتعاونا بكل ما أوتيه من قوة، لن نترك فلسطين شعبا وقيادة، ونتقابل بكرة بعد صلاة الجمعة أمام المنصة. ربنا ينصر مصر وينصر فلسطين".

وعلق على الفيديو "دعما وتوكيلا للقيادة المصرية لحفظ الأمن القومي المصري ودعم اخوتنا في فلسطين وغزة".