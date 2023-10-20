نبيل الحلفاوي عن معاهدة "كامب ديفيد": "أصبحت في مهب الريح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في معاهدة "كامب ديفيد" التي يواصل الكيان الصهيوني انتهاكها ومحاولته لنزوح وتهجير المواطنين الفلسطينيين لأرض سيناء.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه على تويتر: "تداعيات التهجير القسري يمكن أن تضع كامب ديفيد في مهب الريح".

وكان لـ "الحلفاوي" تعليقًا منذ أيام عن محاولة الكيان الصهيوني نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "أهل غزة أكثر صلابة مما تظن لن يتركوا أرضهم، أما عن الشعب المصري فعندما يقرر يفرض قراره، رفض الهزيمة عندما خرج في 9 يونيو 67 وبدأت إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف، وفرض الحرب لاستعادة سيناء، وقرر في 30 يونيو وفرض قراره".

ويواصل "الحلفاوي" دعم القضية الفلسطينية رافضًا الانتهاكات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تواصل قصفها لغزة وأسفر عن المئات من الضحايا والمصابين وسط استهجان واستنكار الشعب المصري والعربي.