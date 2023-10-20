عمرو أديب لأفيخاي أدرعي: "أنغام دي القوة الناعمة تخيل الخشنة هتعمل فيك إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الإعلامي عمرو أديب على هجوم النجمة أنغام، على أفيخاي أدرعي رئيس قسم الإعلام العربي بجيش الاحتلال الإسرائيلي وذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X".

وكتب "أديب": "الست أنغام دي القوة الناعمة بتاعتنا تخيل بقى لما تشوف قوتنا الخشنة حاجة حتكيفك تمام".

وبدأت القصة عندما قامت "أنغام" بنشر رسالة غامضة لشخص ما عبر حسابها الرسمي على "X" قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، ليقوم بعدها "أفيخاي" إعادة نشر رسالة أنغام ورد عليها قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة العذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولى لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لتقوم "أنغام" بمهاجمته والرد عليه قائلة: "انت يا اسمك ايه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكاستور فاكر؟".

واستكملت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأنهت ردها قائلة: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".