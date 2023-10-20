كاملة أبو ذكري تدعو الشعب التضامن مع غزة في وقفة المنصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالبت المخرجة كاملة أبو ذكري، الشعب المصري بشكل عام النزول غدًا الجمعة أمام المنصة بمنطقة مدينة نصر.

ونشرت "كاملة"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أتمنى بكرة كلنا ننزل بعد صلاة الجمعة في المنصة بمدينة نصر احتجاجًا على اللي بيعمله الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وأهل غزة، وقتلوا أطفال وذبحوهم بدم بارد، وتفجير مستشفيات، وأضعف الإيمان إننا ننزل بصوتنا ونتكلم".

واستكملت: "الحاجة التانية هي سيناء وأن خطتهم اللي جاية أنهم يروحوا سيناء اللي احنا رجعناها بالدم وطبعًا عن طريق أنهم يهجروا أخواتنا الفلسطينيين لسيناء ده معناه حاجتين أن القضية الفلسطينية انتهت، ومعناه أن بقي ليهم رجل في سيناء وليهم حجة أنهم يضربوا في سيناء وبالتالي يدخلوها".

وأضافت: "سيناء دي احنا رجعناها بالدم واحنا مش عايزين دم تاني كفاية الدم اللي احنا شايفينه فكل اللي هنقدر ننزل نقوله إن احنا رافضين ورا حكومتنا وربنا ينصر فلسطين وربنا يقوينا ويقويهم".

كما أعلن عدد من نجوم الغناء تأجيل حفلاتهم الغنائية لأجل غير مسمى تضامنًا مع ما يحدث في فلسطين منهم الفنان محمد حماقي والذي خصص أرباح حفلاته خلال الفترة المقبلة بالكامل لصالح الشعب الفلسطيني.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة في دورته السادسة هذا العام عن تأجيل المهرجان مرة أخرى وهذه المرة لحين إشعار أخر نظرًا لما يمر به الشعب الفلسطيني ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة.

يذكر أن، آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري كان مسلسل "بطلوع الروح" الذي عرض بموسم دراما رمضان عام 2022.