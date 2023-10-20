فن ومشاهير

أحمد بدير: أتمنى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك ويكون هناك جيش عربي واحد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:


قال الفنان أحمد بدير، إنه صلى في المسجد الأقصى وشاهد معاناة الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "بدير"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الخميس، أنه أنه في عام 1973 الجيش المصري كان سيصل تل أبيب ولكن دعم أمريكا لدولة اسرائيل منع ذلك.

وأكد أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص تهجير الفلسطينيين إلى سيناء كانت واضحة وصريحة وحاسمة، متمنيًا من أن تكون جميع أعلام الدول العربية موجودة في مظاهرات الشعب العربي بجميع البلدان لدعم فلسطين.

وتمنى أحمد بدير أن يتم تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك ويكون هناك جيش عربي واحد

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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