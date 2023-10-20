بعد تبرعه بالدم.. إيهاب فهمي لـ "الخليج 365": ندعو العالم الحر وقف هذه الدماء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان إيهاب فهمي، على التبرع بدمه من أجل دعم ومساندة أشقائنا في غزة وتعنت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدم السماح بدخول أي مساعدات إنسانية للجرحى والمصابين.

ونشر "إيهاب"، صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" ظهر خلالها وهو يقوم بالتبرع بدمه من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته، وعلق: "أقل شئ ممكن نقدمه".

وفي تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أكد "فهمي" أن هذا الوقت هو وقت النفير وعلى الأمة العربية الاتحاد في مواجهة الكيان الصهيوني، كما طالب العالم الحر بالتحرك سريعًا لإنقاذ الموقف في فلسطين.

وتابع: "عند الخطر كلنا واحد كل شعب مصر واحد كل الأمة العربية واحد اتربينا وشوفنا أن الأمة العربية لما تتحد الجميع بيقف انتباه، وده أقل شئ ممكن أقدمه لأهالينا في غزة وأطفالنا اللي راحوا شهداء ولكل الجرحى أننا نقدم بعض الدماء وكل حد يقدر يعمل حاجة يعملها".

واستكمل: "مفيش رأي في العالم الحر بيقول أن ما يحدث زي ما قال سيادة الرئيس ده عقاب جماعي مرفوض تمامًا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو نكبة والحكاية هي هي من 1948 لكن الموضوع لايف دلوقتي ندعو العالم الحر وليس الأمة العربية فقط وقف هذه الدماء ووقف هذا النزيف ووقف هذه الحرب المجنونة لأنها بتحارب إنسان أعزل قاعد في بيته آمن، ودي جريمة في حق البشرية".

وعن سؤاله بإمكانية تقديم عمل سينمائي قريبًا يناقش القضية الفلسطينية، فقال: "ده دورنا ودي رسالة الفنان ولكن نحن في وقت النفير وقت إنهاء الحرب وعندما تنتهي الحرب وعندما يعود هذا الشعب الأعزل".

وأضاف: "ليعلم الجميع أن سيناء أرض مصر خط أحمر وأكيد كل الأعمال هتعبر عن اللحظات اللي مضت وعن هذه الفترة".

وكشف العديد من المشاهير والشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا عن مشاركتهم بالعمل التطوعي الخاص بالهلال الأحمر المصري في محاولة لإيصال العديد من المساعدات الغذائية والطبية لأهلنا وأشقائنا في فلسطين".

كما تم تأجيل عدد من الحفلات الغنائية لأجل غير مسمى بسبب ما يمر به الشعب الفلسطيني من انتهاكات ومواصلة قصف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلى جانب تأجيل عدد من المهرجانات منها مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام حيث كشفت إدارته عن تأجيل فعاليات المهرجان حتى إشعار آخر تضامنًا مع مشاعر الشعب الفلسطيني.