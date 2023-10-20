شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة: الكيان الإسرائيلي سيزول ولن يستمر بقية العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان منذر رياحنة، إن التكاتف والتعاطف ليس جديد على الشعوب العربية، لأنه قائم منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، متابعا بالقول: "إن شاء الله هذا الكيان يذهب إلى الزوال، لكن هي مسألة وقت".

أضاف منذر رياحنة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "الغرب يعلم الحقيقية بشأن فلسطين، والكلام الذي يخرج من داخلنا فقط لشعبنا في الداخل كي يشعروا أننا معهم، في حين يرى الغرب الحقيقة ويغمض عينه أمامها".

وتابع منذر رياحنة: "الغرب به حكومات قمعية تصدر قرارات واضحة ولئيمة، لكن الفكرة الغريبة بتوصيل الحقائق للغرب أمر غريب، لأنهم لا يريدوا إدخال المساعدات، وهل يقصف أحد مستشفى وقبلها مسجد وكنيسة، إسرائيل أزالت كل قواعد العالم فيما تقوم به في فلسطين".

وأكمل: "قوة الحق داخل الفلسطينيين، وصاحب الحق دائما قوي، وإن شاء الله الحق سيعود، وليس هناك دولة في العالم تظل محتلة العمر كله، والإسرائيلي يخاف وسيعيش خائف العمر كله".