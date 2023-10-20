شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهرجانات عربية ومصرية تؤجل انطلاقها تضامنا مع غزة.. من قرطاج للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث محزنة تسود الوطن العربى كله بسبب ما تتعرض له غزة من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذى راح ضحيته الكثير من الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، ولهذا السبب أعلن عدد من المهرجانات السينمائية في مصر والوطن العربى عن إلغائها تضامناً مع فلسطين لحين استقرار الأوضاع.

أولى هذه المهرجانات هو مهرجان الموسيقى العربية، الذى كان من المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر وقررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيله تضامنا مع فلسطين على أن يتم تحديد موعده في وقت لاحق.

قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، تضامناً مع أهل فلسطين على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائى تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى، وجاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائى مع الشعب الفلسطينى، وتعاطفاً مع أهالى غزة.

قررت وزارة الشئون الثقافية التونسية إلغاء تنظيم الدورة الـ 34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائي، الذى كان من المقرر إقامتها في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر الجارى، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطينى لما يتعرض له من اعتداء غاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن إلغاء دورتها الحادية عشرة من مهرجان أجيال السينمائي، والذى كان من المقرر إقامته في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر المقبل، تضامناً مع فلسطين بعد تعرضها للقصف من جيش الاحتلال الإسرائيلي.