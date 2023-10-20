شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد: بعد صلاة الجمعة عند المنصة كلنا إيد واحدة لدعم إخواتنا فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المطرب محمد رشاد الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر، بعد صلاة الجمعة، وقال: "بعد صلاة الجمعة بإذن الله كلنا إيد واحدة وكلنا مع بعض ونكون أمام النصب التذكارى في مدينة نصر دعما لإخواتنا في فلسطين، وإن شاء الله ربنا يحررها وينصرنا على كل ظالم، ودعما لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وربنا يحمى مصر ويحمى غزة ويعدى الأزمة دى على خير".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً صحفياً لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى".

وأضاف البيان :"إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وتابع البيان:"استناداً إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصرى من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطنى هو حماية للأمن القومى المصرى بل والعربى أيضاً، نعلن تأييدنا واستجابة لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعام لا تحمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومى المصرى والأراضى المصرية هي خط أحمر لا تهاون ولا تفريط فيه".

واختتم البيان: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائماً وأبداً في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضايا الوطنية حفظ الله مصر.. حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".