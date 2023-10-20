بطلة فيلم “آل شنب” تتعرض للتحرش الجنسي وتتخذ إجراءات قانونية… من هي؟

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 02:27 صباحاً - أعلنت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة بطلة فيلم آل شنب، اتخذها الإجراء القانونية خلال الساعات الماضية، ضد المتحرش بها في أحد الشوارع، بعدما وثقت الفنانة لحظة فضحها للمتحرش وأظهرت هويته من خلال مقطع فيديو.

بطلة فيلم آل شنب تتعرض للتحرش

وكتبت نورين أبو سعدة، منشورًا، عبر ستوري على حسابها بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: أحب أشكر كل الناس اللي كلموني واهتموا بالموضوع.. أنا اتخذت الإجراءات القانونية، وبشكر الداخلية وبالأخص مباحث قسم العجوزة على اهتمامهم ومساعدتهم.

كما حرصت نورين أبو سعدة على توجيه رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن للتحرش، قائلة: بوجه رسالة لكل بنت لو أتعرضت لأي موقف شبه ده ما تترددش تأخذ إجراء قانوني وحقها هيجليها.

نورين أبو سعدة تتعرض للتحرش

سبق، وكشفت نورين أبو سعدة، تعرضها للتحرش في أحد الشوارع، حيث نشرت مجموعة الفيديوهات عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وعلقت قائلة: أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد في الشارع اتحرش بيا، وأنا شديته من شعره وصورته وهنزلها على حسابي.

أعمال نورين أبو سعدة

يذكر أن نورين أبو سعدة تشارك في فيلم آل شنب المقرر عرضه في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار عائلي، حول وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد الأسرة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في الإجراءات الجنازة والعزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة وهذا التجمع العائلي الكبير الذي يضم الأخوات الأربع وأبنائهن وأحفادهن، تنفجر بينهم مواقف كوميدية.

فيلم «آل شنب»

فيلم “آل شنب” بطولة كلاً من: ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكى، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.

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