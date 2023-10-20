إلهام شاهين تفضح بادين في تل أبيب ( فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي،فيديو يتضمن عسكري أمريكي الجنسية، وهو يبوخ الرئيس الأمريكي جو بايدن في تل أبيب أثناء زيارته الآخيرة.

وهاجم العسكري الأمريكي الرئيس بايدن في الفيديو قائلا: "أنا طيار سابق في الجيش، وهذا صديقي جندي سابق. نتساءل لماذا يجب علينا التصويت لشخص أيد الحروب التي تسببت بمقتل الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعدد لا يحصى من المدنيين العراقيين. لقد تسببت في هذه الحروب، كما أنك منحت وساما لرجل أيد وتسبب في تلك الحرب، يديك ملوثة بالدماء أيضا، أنت غير مؤهل سيدي".

ومن جانبها شاركت النجمة إلهام شاهين الفيديو وعلقت عليه قائلة:"عسكري أمريكي يوبخ الرئيس الإمريكي في تل أبيب، هذا البايدن لابد من محاكمته على كل ما فعله بالشعوب العربية من جرائم حرب - إلهام شاهين".

وعلى نفس السياق تواصل النجمة الفنانة إلهام شاهين دعمها لقضية الشعب الفلسطيني، وسط الأحداث الدائرة منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وقالت إلهام شاهين في مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة ETC: "المشهد في فلسطين يوجع القلب، وأنا ضد الحروب عموما، ودائما أنادي بالسلام والتفاوض والعقل والمنطق، لكن في الآخر هذا شعب صبر كثيرا، والتفاوض لا يصل إلى حل عادل لقضيتهم، ومضطرين للحرب والدفاع عن بلدهم، وأنا مؤيدة لهم تماما في هذا الحق".

أضافت: "أنا مستغربة من العالم في أوروبا وأمريكا إزاي يتعاطفوا مع المستعمر ولا يتعاطفوا مع أصحاب البلد".

وعلقت إلهام شاهين على التظاهرات الداعمة لفلسطين التي تشهدها مدن عالمية بقولها: "شايفة مظاههرات في كل مكان بأعداد رهيبة، والشعوب غير موافقة على سياسيات الدول وهي معنا، وأي إنسان مع الإنسانية سيدافع عن القضية الفلسطينية، وحقهم في العيش على أرضهم بأمان وبكامل حقوقهم".

وتابعت: "أتمنى قريبا يرفعوا علم فلسطين على القدس، وتبقى دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس".