شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت بإطلالة مميزة أثناء تواجدها فى Big Apple والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت ممثلة هوليود كريستين ستيوارت وهى ترتدى إطلالة مميزة، مع شورت أسود أثناء تواجدها فى متجر Big Apple، حيث حازت إطلالتها على إعجاب قطاع كبير من متابعيها، وفقاً لما نشره تقرير لموقع ديلى ميل مؤخراً.

وكانت الممثلة العالمية كريستين ستيوارت أبرزت حبها لعالم السيارات الفارهة مؤخرًا، بظهورها الأخير وهى داخل سيارتها الـ بورش، إذ ذكر موقع ديلي ميل أن ستيوارت ظهرت مع سيارتها المميزة بورش كاريرا، وتتمتع بلون أسود مميز للغاية مثلما بدا خلال الصورة في غرب هوليوود.



كريستين ستيوارت

وكانت الممثلة الشهيرة شاركت خلال أحداث الدورة الأخيرة من مهرجان كان العام الماضى بفيلمها، Crimes of the Future، وهو فيلم من إخراج ديفد كروننبرج وبطولة فيجو مورتينسين، ليا سيدو، كريستين ستيوارت وسكوت سبيدمان.