صورة نادرة لزفاف انعام سالوسة على هذا الفنان قبل 60 عامًا.. لن تصدّق جمالها في الشباب!!

كتب امير فتحي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 03:49 صباحاً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورتين نادرتين تنشران للمرة الأولى من حفل زفاف الفنانة المصرية القديرة ​إنعام سالوسة على المخرج ​سمير العصفوري يعود تاريخهما لأكثر من 60 عاماً، وظهرت سالوسة في الصور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض.

صورة من زفاف إنعام سالوسة

حيث ظهرت سالوسة في الصور التي كانت بالأبيض والأسود، بفستان أبيض قصير مع طرحة قصيرة، و تفاعل عدد من النشطاء وروّاد السوشيال ميديا مع إطلالتها وتداولوا الصور بشكل كبير، وأثنوا على أناقتها ورقيّها.

وانجبت أنعام سالوسة ابنه تدعى تغريد العصفوري وتعمل مثل والدها في مجال الإخراج وأبرز أعمالها “تامر وشوقية”. وأخرى تدعى منى وهي بعيدة عن المجال الفني.

يُشار إلى أن أنعام سالوسة نشأت في مدينة المنصورة المصرية، ويزخر رصيدها الفني بالعديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الناجحة والشهيرة، منها مسلسلات “ليالي الحلمية” “رأفت الهجان” و”عائلة الحاج متولي”، وأفلام “الإرهاب والكباب” و”عسل إسود” و”الحرب العالمية الثالثة” و”لف ودوران” و”إكس لارج”.

آخر أعمال إنعام سالوسة

وكانت آخر أعمال إنعام سالوسة مسلسل “الصفارة” مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.

وهو من بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة ، حاتم صلاح، إنعام سالوسة ماريا أسامة نجمة برنامج الدوم، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وضيوف الشرف محمد رضوان ومحمود البزاوي وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبدالرحمن جاويش، وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى.

آخر أعمالها في السينما

يذكر أن آخر أفلام إنعام سالوسة، كان أعز الولد، الذي عُرض عبر منصة شاهد Vip في مارس 2021، من بطولة ميرفت أمين والراحلة دلال عبدالعزيز، وينتمي العمل إلى نوعية الأفلام الاجتماعية العائلية اللايت.

وشارك في بطولته شيرين، وسامي مغاوري، وعدد من ضيوف الشرف منهم الراحلة رجاء الجداوي، منى زكى، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد شاهين، وأروى جودة، وكان من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج سارة نوح.

كما شاركت إنعام في فيلم الممر، الذي عرض في 2019، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس، وأسماء أبو اليزيد، وكان العمل من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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