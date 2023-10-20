محمود حجازي: "جاء الوقت بأن نتحد ونقف كرجل واحد لأي عدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعرب الفنان محمود حجازي، عن حزنه الشديد لما يحدث في غزة، مؤكدا أنه جاء الوقت بأن نتحد ونقف كرجل واحد لأي عدو ظالم مفتري.

وكتب حجازي، عبر حسابه على إنستجرام: "الفاتحة على الشهداء وعلى أمواتنا جميعا، ربنا يصبر أهلهم.. اللي بيحصل ده مفيش حد يعرف يتحمله، طول عمري بحب التاريخ وبحب أعرف البداية لكل شئ، وعمري ما هقدر أنسى منين كانت البداية ( بداية القتل - بداية الفكرة) لما قابيل قتل هابيل".

وتابع: "يعني الطيب مات والقاتل هو اللي عاش وكمل وكمان مع مرور الوقت والسنين تلاقي الناس بتسمي قابيل على اسم القاتل ونسل القاتل هو اللي كمل، فكرة إن حد ضعيف يموت على إيد حد قوي دي حاجة تقطع القلوب بس أكيد ربنا ليه حكمة في كدة".

واستكمل: "ويقول الله سبحانه وتعالى: بسم الرحمن الرحيم (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) صدق الله العظيم".

وأوضح: "واثق في ربنا سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أن الحق هيرجع ولو بعد حين، واثق في جيش بلدي ورئيسي عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى وواثق في شعب مصر العظيم والشعوب العربية أخواتنا على القرارات السليمة في الوقت المناسب".

وأضاف: "وأطالبهم من كل قلبي جميعا لقد جاء الوقت بأن نتحد ونقف كرجل واحد لأي عدو ظالم مفتري بكل قوة والله والله محدش هيقدر علينا.. احنا أقوى، احنا معانا الحق، احنا معانا ربنا.. ولا ننسي قوله سبحانه وتعالى ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) صدق الله العظيم".