شاهد باريس هيلتون مع ابنها فينيكس فى نيويورك

القاهرة - سامية سيد - احتضنت باريس هيلتون ابنها فينيكس البالغ من العمر تسعة أشهر عندما ظهرت فى نيويورك هذا الأسبوع مع زوجها كارتر ريوم، وذلك بعدما أعلن الثنائى خلال وقت سابق فى شهر يناير من بداية العام عن استقبالهما.



باريس هيلتون

من ناحية أخرى سيتم تحويل قصة حياة عارضة الأزياء والممثلة باريس هيلتون إلى مسلسل تليفزيونى بواسطة شركة A24 ، الكتاب الذى طرح تحت اسم Paris: The Memoir ، في مارس الماضى، وكان من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز، كشف تفاصيل عن طفولتها ورحلتها إلى النجومية، بالإضافة إلى نظرة عميقة على الشخصية الإعلامية البالغة من العمر 42 عامًا.



باريس هيلتون وابنها

وأكد استوديو A24، والمعروف بالأفلام الحائزة على جوائز مثل Midsommar و Everything Everywhere All At One، خططًا لتكييف كتاب هيلتون في مسلسل تلفزيوني جديد، وفقًا لتقارير Variety.