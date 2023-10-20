شكرا لقرائتكم خبر عن مقلب جديد من ويل سميث لـ متابعيه على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الممثل العالمى ويل سميث بـ عمل "مقلب" فى متابعيه، بمقطع فيديو بعد تعليقات زوجته الممثلة جادا بينكيت سميث حول زواجهما، فى مقطع الفيديو الذى نُشر على حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام، بعنوان "بيان رسمى"، حيث يظهر سميث جالسا وهو يقول "حسنًا، لدى شىء لكم، هنا الحاجة، لذلك رأيى"، ثم يعطس الممثل، ما يدفع الكاميرا إلى التصغير عبر مناظر طبيعية مختلفة من الغابات إلى الصحراء.

وكتب أحد المعلقين على فيديو سميث بـ موقع الصور إنستجرام، "من الجيد دائمًا التصغير وإلقاء نظرة على الصورة الكبيرة"، وأضاف آخر: "هذا هو الرأي الصحيح الوحيد"، وذلك بعد أن تناول النجم العالمى ويل سميث تعليقات زوجته الممثلة وعارضة الأزياء جادا بينكيت سميث حول زواجهما في مذكراتها القادمة، ترصد جادا بالتفصيل كيف يعيش الزوجان منفصلين منذ عام 2016، على الرغم من أنهما غير مطلقين رسميًا.

في ملف تعريف عن جادا في صحيفة نيويورك تايمز، يشرح ويل عبر البريد الإلكتروني أن قراءة الكتاب "أيقظته نوعًا ما"، واصفًا جادا بأنها أكثر "مرونة وذكاءً وتعاطفًا مما كنت أفهمه".

وأضاف سميث: "عندما تكون مع شخص ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق."

جادا متزوجة من ويل منذ عام 1997، ولديهما طفلان، جادين وويلو، بينما أنجب ويل أيضًا ابنًا، تري، من زواجه السابق من شيري زامبينو.

وأوضحت جادا الأسبوع الماضي، أنهما أبقيا انفصالهما سرًا بسبب "عدم الاستعداد بعد" و"ما زالا يحاولان معرفة كيفية أن نكون في شراكة" مع كل منا.