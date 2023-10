شكرا لقرائتكم خبر عن تيموثى شالاميت يدافع عن زميله أرمى هامر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى الشاب تيموثى شالاميت لأول مرة عن الادعاءات التى تواجه زميله فى فيلم Call Me By Your Name الممثل العالمى أرمى هامر، حيث شارك الثنائى فى بطولة الفيلم الرومانسى للمخرج Luca Guadagnino لعام 2017، والذى يدور حول صبى (شالاميت) يقع فى حب مساعد والده فى الدراسات العليا (هامر) أثناء إجازته فى إيطاليا.

فى عام 2021، اتهم هامر بسوء السلوك الجنسى من قبل عدة نساء واغتصاب امرأة واحدة، ونفى هامر ارتكاب أى مخالفات جنائية، لكنه اعترف بأنه أساء عاطفياً بنسبة "مليون بالمائة" لامرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسي.



تيموثي شالاميت وأرمي هامر

في مقابلة جديدة مع جي كيو، سئل شالاميت عن هذه الادعاءات، والتي تزامنت مع تصويره لقصة حب آكلي لحوم البشر لجوادانينو Bones And All، وعندما سئل عن أفكاره الشخصية بشأن هذه الاتهامات، أجاب شالاميت: "لا أعرف، سينتهي الأمر بهذه الأشياء إلى التعرض للكثير من التغييرات بشكل مكثف، ولكن الارتباك هو كلمة جيدة لـ وصف ما يحدث".

في فبراير من هذا العام، أجرى الممثل أول مقابلة له منذ مواجهة الاتهامات وأرجع سلوكه إلى "كونه أحمق"، مضيفًا: "أنا هنا لأعترف بأخطائي، وأتحمل المسئولية عن حقيقة أنني كنت أحمقًا، إنني كنت أنانيًا، وإنني استخدمت الناس ليجعلوني أشعر بالتحسن، وعندما انتهيت، واصلت المضي قدمًا".

وأنهى هامر حديثه قائلا: "أنا الآن شخص أكثر صحة وسعادة وأكثر توازنا. أنا قادر على أن أكون هناك من أجل أطفالي بطريقة لم أفعلها من قبل، وأنا ممتن لحياتي وتعافيي وكل شيء، لن أعود وأتراجع عن كل ما حدث لي".