خبر دعم نجمة Wednesday لفلسطين يحدث ضحة.. ولكن ما حقيقته؟

ميرنا وليد - بيروت - أحدث خبر دعم نجمة مسلسل Wednesday الممثلة جينا أورتيغا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضجة واسعة بين الجمهور، خاصة بسبب الشهرة الكبيرة التي نالتها مؤخراً.

وجاء في منشور جينا: "يجب أن لا نصمت إزاء الضحايا الابرياء في اوكرانيا واليمن وفلسطين والعراق وسوريا واللائحة طويلة للأسف. لأي شخص يريد أن يساهم ويساعد ضحايا فلسطين باي طريقة هل تعرفون مصادر للتبرّع لضحايا فلسطين، لمن يعرف أي لينكات أو مصادر يضعها".

المنشور ليس صحيح، والصفحة التي نشرته ليست صفحة جينا الشخصية، ولا يمت لها بصلة، والحقيقةأن النجمة لم تعليق على الأحداث الأخيرة بأي طريقة.

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