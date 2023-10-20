بملابس أظهرت رشاقتها.. هيفا وهبي تتألق وهذا سعر إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي بملابس رائعة خلال زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، كشفت عن رشاقتها البالغة.

وإرتدت هيفا وهبي توب وسروال من اللون الأسود مع طبعات كبيرة من الورود ملونة، من تصميم دار أزياء Paco Robanne.

ويصل سعر التوب إلى 1240 دولار أما السروال فيصل سعره إلى الـ 1278 دولار.

وقد إختارت الفنانة اللبنانية العودة إلى الأفلام والسينما، من خلال عمل رومانسي كوميدي يجمعها بالممثلين المصريين كريم فهمي وبيومي فؤاد.

أحداث فيلم "جوري" رومانسية كوميديّة، تتخللها استعراضات غنائية.

"جوري" من كتابة هيثم سعيد وإخراج مرقص عادل، ومن بطولة هيفا وهبي، محمود الليثي، توني مزهر، نانسي صلاح، كريم عفيفي، الى جانب كريم فهمي وبيومي فؤاد.

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