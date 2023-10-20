شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت الفن بالصدفة ولقبت بفيرجينيا جميلة الجميلات.. ذكرى ميلاد ليلى فوزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد النجمة الراحلة ليلى فوزى، حيث إنها من مواليد 20 أكتوبر، وأطلق عليها لقب جميلات الجميلات بعدما جسدت دور "فيرجينيا جميلة الجميلات" فى فيلم الناصر صلاح الدين أمام النجم أحمد مظهر.

دخلت ليلى عالم الفن بالصدفة، حيث كان والدها صديق والد المخرج جمال مدكور، فشاهدها جمال عندما كان يزور والده فى المتجر المجاور لمتجر والدها، ورشحها للعمل مع المخرج نيازى مصطفى فى فيلم "مصنع الزوجات" عام 1941، وتعرفت على المخرج محمد كريم، الذى قدمها للعمل مع الموسيقار محمد عبد الوهاب، ووقع معها عقدا لتصوير عدد من الأفلام مع موسيقار الأجيال، كان أولها فيلم "ممنوع الحب" ثم "رصاصة فى القلب".

بلغ رصيدها الفنى أكثر 115 عملا فنيا ما بين سينما ودراما ومسرح، من أبرز أعمالها السينمائية سفير جهنم، خطف مراتى، حكاية العمر كله، فارس بنى حمدان، ليلى بنت الشاطئ ودلال المصرية، ومن أعمالها الدرامية لما التعلب فات، بوابة الحلوانى، هوانم جاردن سيتى، فريسكا وأبو العلا البشرى.

لكن تظل شخصية "فيرجينيا جميلة الجملات" التى قدمتها فى فيلم "الناصر صلاح الدين"، علامة مميزة فى تاريخ نجمة السينما ليلى فوزى، مع النجم أحمد مظهر والمخرج يوسف شاهين، وهى ذات الشخصية القوية التى تعمل على تجميع الجيش لمحاربة المسلمين فتستنجد بالأمير كونراد لمساعدتها، ثم ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد، وكذلك شخصيتها فى فيلم "ضربة شمس" مع المخرج محمد خان والنجم نور الشريف.