صور قديمة لـ دنيا بطمة تكشف المستور.. هكذا كان شكلها!!َ

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور للفنانة المغربية دنيا بطمة، كشفت التغير الكبير في شكلها الخارجي وملامحها، وكشف عن عمليات التجميل الكثيرة التي خضعت لها.



وكانت دنيا قد شاركت الجمهور مجموعة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص، كشفت فيها بشكل واضح عن وجه إبنتها الصغرى ليلي روز، وهي إلى جانب شقيقتها غزل، وذلك بالرغم من تهديدات طليقها المنتج البحريني محمد الترك لها، في حال كشفت عن وجهها مرة أخرى، باتخاذ إجراءات قانونية صارمة.

وقد خطفت الفتاتان الأنظار بجمالهما وخفة دمهما، وملامح ليلي روز الأجنبية.