ميرنا وليد - بيروت - للفن التشكيلي والرسم وعلم الأحجار رواده، من الأشخاص الذين تخصصوا بعلم الأحجار الكريمة السيدة فيفيان كرياكوس.

وأقامت السيدة كرياكوس معرضاً برعاية السيدة أليكسا برجي عرضت فيه أيقونات للسيد يسوع المسيح والعذراء مريم والقديسين مثل مار شربل وسانت ريتا مرصعة بالأحجار الكريمة ومزينة تزيين حرفي، كما عرضت صلبان مرصعين بالأحجار الكريمة، في عملها هذا استعملت المواد الطبيعية من الصفد والبقوليات والنقود المعدنية، واستقبلناها لتخبرنا في هذه المقابلة عن تخصصها في عالم الأحجار وان كان يوجد أحجار كريمة في لبنان، وكيف امتهنت هذا الفن.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - فيفيان كرياكوس تتحدث لـ " الفن " عن الأيقونات والصلبان المرصعة بالأحجار الكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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