كيم كارداشيان في المحكمة...والسبب جريمة مروعة

ميرنا وليد - بيروت - حضرت نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان إلى المحكمة هذا الأسبوع ليس كمحامية أو متقاضية، ولكن كمحلف محتمل في قضية قتل جماعي.



وكانت كيم في محكمة فان نويس طوال الأسبوع، كجزء من هيئة المحلفين في قضية اتُهم فيها رجلان بقتل رجل آخر في جريمة مرتبطة بالعصابة.

وجعلت كيم نفسها جزءًا من المجموعة... تناولت وجبات خفيفة في ردهة المحكمة أثناء فترات الاستراحة مع المحلفين المحتملين الآخرين. كانت ترتدي ملابس أكثر أناقة من غيرها، حيث كانت ترتدي بنطالًا جلديًا وحذاءً عاليًا وبلوزة بيضاء بلا أكمام.

وفي وقت متأخر، اتفق المحامون على 12 محلفاً و4 محلفين بديلين... قبل أن يتم استجواب كيم على الإطلاق، فتم فصلها وغادرت قاعة المحكمة... بعد أن أنهت خدمتها في هيئة المحلفين.

وكانت هناك كاميرات من برنامج الخاص بها في ساحة انتظار السيارات عندما قفزت في سيارتها ذات الدفع الرباعي وغادرت قاعة المحكمة.

والمحلفين المحتملين الآخرين لم يكونوا منبهرين بشكل خاص لقد عاملوها كواحدة منهم، وخلال جلسة المحكمة، كان الحارس الشخصي لكيم يجلس بجانبها في الصف الأمامي.