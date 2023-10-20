ممثلة تركية ترفض قرار الحداد

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة التركية إفريم ألاسيا عن رفضها لـ قرار وطنها بالحداد بسبب ما يحدث في غزة، اذ تم الغاء عرض حلقات أعمال تمثيلية عندهم الى جانب الغاء حفل انطلاق مسلسلات لصالح إحدى المنصات.



وقالت إفريم على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: " كنا قد توفى اكثر من 50 الف شخص بسبب الزلزال هل رأيتم دولة عربية اعلنت الحداد ؟ ".

و قد لاقى حديث إفريم ألاسيا جدلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ انهم عارضوها الرأي مشيرين الى انها عنصرية.