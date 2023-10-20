باسم سمرة يكشف تعرضه لتهديدات إسرائيلية بسبب دعمه لفلسطين

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري باسم سمرة عن تعرضه لتهديدات من إسرائيليين بسبب موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، ومشاركته في الوقفة التضامنية لنقابة المهن التمثيلية مع أهل غزة.
وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية له: "أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل ضرب على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا أنفعلت وقولت أفتحوا الحدود وهنقضي على الإسرائليلين".
كما كشف عن نص رسالة هاتفية وصلته، وفيها: "الممثل غير الفاضل باسم سمرة.. تدين وبشدة دولة وقيادة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين ومثل هذه التجمعات لن تؤثر بعزم وقوة وإرادة القيادة الإسرائيلية".
ورد باسم سمرة على الشخص الذي هدده، وقال: "أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش (بامبرز) مش هتعرف تيجي ورجاء أبعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال.. والفلسطينيين في قلبنا وأخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".
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