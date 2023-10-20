شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأمريكى جون كوزاك دعمًا لفلسطين: لا شىء يمكن أن يبرر وحشية إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الممثل الأمريكى جون كوزاك، ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين واستهداف المدنيين فى قطاع غزة، وكان آخرها قصف المستشفى المعمداني، مساء الثلاثاء الماضى.

وكتب الممثل الأمريكى جون كوزاك داعمًا فلسطين، عبر حسابه الشخصى على منصة "X" (تويتر سابقًا): لا يمكن قبول اللاإنسانية فى أى مفهوم للحضارة، لا شيء يمكن أن يبرر الوحشية التى تفرضها إسرائيل حتى فى مواجهة جنون حماس.. لقد فشل نتنياهو، بكل وضوح وبساطة، إن موقفه المتشدد للغاية فاشل تمامًا وليس لديه نهاية للعبة.

ويواصل الجيش الإسرائيلى فى قصف أهداف مدنية لا علاقة لها بالحرب الدائرة فى دليل على فشله الذريع على مواجهة الفصائل الفلسطينية وجها لوجه، حيث تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلى استعراض القوى أمام العالم، ولكن استعراض قوى على مدنيين عزل لا يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم بل كل ما يأملوه هو العيش فى أمن وأمان على أرضهم المحتلة.