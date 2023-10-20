شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صفعة لم تنساها صفية العمرى من أحمد زكى x البيه البواب فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة الكبيرة صفية العمرى، التى اشتهرت عبر مسيرة فنية طويلة لعبت فيها أهم الأدوار ما بين السينما والدراما، والتى شهدت علامات بارزة لأحد أهم الممثلات اللاتى اشتهرت بجمالها وموهبتها الكبيرة.

صفية العمرى أو نازك السلحدار كما يحلو لعشاقها تسميتها شهدت فى حياتها محطات عديدة واشتركت مع أبرز النجوم على الساحة، لكنها دوماً ما تتطرق إلى قصة لكواليس مشهد من أحد أهم أفلامها، وهو البيه البواب مع الراحل أحمد زكى، وتحديداً حينما صفعها على وجهها.

صفية العمرى عبرت عن تأثرها من هذا المشهد بقولها: "لسه حاسة إن أصابع أحمد زكى معلمة على وشى حتى الآن، بسبب ضربه لى بقوة".

وأضافت بخصوص الفيلم : "العمل كان ممتعا للغاية، وكان ملىء بمشاهد مميزة، وكل كواليسه كانت لطيفة للغاية وكوميدية، فكلنا كعاملين فيه استمتعنا فيه".

أبرز أعمال صفية العمرى

اشتركت الفنانة صفية العمري بالعديد من الأعمال المهمة خلال مسيرتها، منها مسلسل ليالى الحلمية التى تألقت فيه بشدة، بجانب مسلسل أحلام الفتى الطائر، هوانم جاردن سيتى، الأصدقاء وغيرها من الأعمال المهمة.